2026年3月に開催される野球の国際大会『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（以下WBC）』放映権をめぐる騒動が各方面に影響を及ぼしている。【写真】テレビ局の取材に笑顔から一転、珍しく“鬼の形相”を見せた大谷翔平ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手を擁する日本代表「侍ジャパン」が優勝した2023年大会を含む、今までの全5大会を地上波でテレビ放送していたのだが、日本国内における独占放映権をアメリカ大手