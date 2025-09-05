台風15号が太平洋側を東進しています。きょう未明に高知県指宿市に上陸し、午前9時頃には和歌山県北部に再上陸しました。台風はこのあとも速度を上げながら太平洋側を東進する見込みで、東海や関東はこれからが大雨のピークとなりそうです。西日本の雨は午後には止む所が多いですが、東海や関東では雷を伴った非常に激しい雨の降る所があり、長い時間、活発な雨雲がかかり続け、雨量がかなり多くなりそうです。また、東海では夕方