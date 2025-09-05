多くの商業施設や飲食店が集まる東京・新宿。そんな新宿から京王新線で1駅の場所に、メディア・アート作品を“無料”で楽しめるスポットがあるのをご存知ですか？今回ご紹介するのは、「NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]」で開催中のキッズ・プログラム2025「みくすとりありてぃーず--まよいの森とキミのコンパス」。ちょっと変わった体験型展示や、自分がアートの一部になれる写真スポットがあり、大人でも楽しめる