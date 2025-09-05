◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）７月２０日の函館で新馬勝ちしたアーレムアレス（牡２歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）が９月５日、万全の仕上がりをアピールした。この日は札幌競馬場の角馬場からダートコースを流して、ゲートの確認も行って最終調整した。酒井助手は「いい意味でいつも通りです。本当に落ち着いています。不安という不安がなく、本当に順調にこられまし