デジタル教科書を使って授業に臨む生徒＝2024年2月、茨城県守谷市（画像の一部を加工しています）デジタル教科書導入の検討を進めてきた中教審の作業部会は5日、審議まとめの素案を示した。デジタル教科書も紙と同様に正式な教科書と位置付けて検定や無償配布の対象とし、2次元コード（QRコード）の先のデジタルコンテンツも審査。学校現場での教科の特性や児童生徒の発達段階に応じた活用方法に関するガイドラインを策定すると