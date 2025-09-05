日本代表は4日、国際親善試合メキシコ代表戦に向け、カリフォルニア州バークレーで練習を行った。練習開始前、同会場で試合を行っていたカリフォルニア大学バークレー校女子サッカーチーム（カリフォルニア ゴールデン ベアーズ）と記念撮影を実施。セルティックのユニフォームを持った選手に前田大然がサインするシーンも見受けられた。練習はランニングやストレッチ、ボール回しといった基礎メニューをこなすと、名波浩コ