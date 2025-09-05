JR東海によりますと、台風15号接近に伴う大雨の影響で、東海道新幹線は雨量の規制値を上回ったため、午前10時半ごろに豊橋-三河安城駅の間で、運転を見合わせ、これにより、見合わせの区間は広がっていて、午前11時時点で、下りは東京から三河安城駅の間で、上りは新大阪から掛川駅の間で、運転を見合わせています。今後も雨が続くと、停止区間が延びる可能性があるということです。