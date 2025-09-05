JR東海道線は、降り続く雨の影響で「豊橋～刈谷」の上下線で運転を見合わせています。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション JR東海によりますと、運転再開には時間がかかる見込みだということです。