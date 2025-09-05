ディズニーが挑む新映像革命『トロン：アレス』の豪華日本語吹替声優が発表された。諏訪部順一、内田真礼、石川界人、田村睦心が決定し、ケヴィン・フリン役を演じる磯部勉の続投も決定。合わせて、日本版声優がデジタル世界に“侵食”される特別映像と、日本版声優らによる吹替予告が初公開となった。 主人公のアレス役を務めることになったのは、『僕のヒーローアカデミア』相澤消太役や『呪術廻戦』両面宿儺