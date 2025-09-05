ガールズグループApinkのパク・チョロンとユン・ボミが、SHINee・キーとBTOB・チャンソプに対する正反対の温度差で爆笑を誘う。【画像】「アイドルは上手く裏で恋愛してる」発言が議論に9月5日22時に韓国ENAで放送されるバラエティ番組『Salon de Idol』第7回には、Apinkのパク・チョロンとユン・ボミがゲストとして出演し、恋愛・日常・職場など多彩なテーマをめぐってキーやチャンソプと遠慮のないトークを繰り広げる。パク・チ