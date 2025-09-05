【モデルプレス＝2025/09/05】俳優の杉浦太陽が9月4日、自身のInstagramのストーリーズを更新。3男との肩車ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】杉浦太陽「イケメンパパ」と話題の肩車ショット◆杉浦太陽、3男との肩車ショットで親子の絆披露杉浦は「甘えんボーイなコア」と3男の幸空（こあ）くんへの愛情を表現。肩車をしている親子の様子を撮影した写真を投稿し、息子が父親に甘える微笑ましい瞬間を切り取っている