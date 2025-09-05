『言語交換アプリ』を通じて知り合った女性を大学の寮に連れ込み、性的暴行を加えたとして、当時留学中だった韓国人の男が逮捕されました。警視庁によりますと、韓国籍のシン・ガンヒョン容疑者は今年3月、10代の女性に対し留学先の東京・小平市にある大学の学生寮で、性的暴行を加えた疑いが持たれています。シン容疑者は語学学習のために外国人と交流ができる「言語交換アプリ」で知り合った女性に、「大学見に来ない？」と言っ