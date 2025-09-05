歌手の氷川きよし（４７）が４日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで、ツアー「ＫＩＹＯＳＨＩＨＩＫＡＷＡ＋ＫＩＩＮＡ．ＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２５〜ＫＩＩＮＡ’ＳＬＡＮＤ〜」の東京公演を行い、満員１９００人のファンを前に全２４曲を歌い上げた。６日で４８歳の誕生日を迎えるとあって、中盤にはバースデーケーキが運ばれ、氷川は「自分がこんなに生きられるなんて１０代の頃には思ってなかった