「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「ビーズクッションは清掃員にわかりやすく出してくれると助かります」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「ビーズクッションは清掃員にわかりやすく出してくれると助かります。」と投稿。 その理由として、「可燃ごみの中に紛れて入っていると破けて中身