「パイレーツ５−３ドジャース」（４日、ピッツバーグ）ドジャースが最終回の反撃及ばずナ・リーグ中地区最下位のパイレーツにスイープされた。大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場するも３打数ノーヒット、２三振に終わった。初回、スキーンズとの対戦で粘りを見せるも空振り三振に倒れた大谷。三回の第２打席では冷静に四球を選んで好機を拡大したが、続くベッツが凡退して好機を生かすことができず。第３打席も空振り