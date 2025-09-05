4日、ホワイトハウスで話すトランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米主要メディアは4日、トランプ大統領が5日に国防総省の名称に「戦争省」を使用するとした大統領令に署名すると報じた。国防長官は「戦争長官」とする。連邦政府機関の正式な名称変更には議会承認が必要な可能性があり、ヘグセス国防長官に立法、行政措置に着手するよう指示する。「強さ」を内外に誇示すると同時に、省内で「戦士の精神」を取