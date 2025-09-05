気持ちよくプールで遊ぶゾウさんたちの動画が人気だ。【動画】プールを満喫するアジアゾウ巨大なアジアゾウ4頭が全身すっぽり水に浸かり、水面から鼻からら出して遊んでいる様子は、何とも気持ちよさそうで癒される。投稿したのは姫路セントラルパーク（兵庫県姫路市）のサファリエリアのアカウント。アジアゾウといえど、2025年の夏はさすがに堪えているのでは？飼育担当者に聞いてみた。――水浴びしているゾウさんたちの様子に