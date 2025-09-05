台風15号は、5日午前9時頃に和歌山県北部に再上陸しました。西日本から東日本の太平洋側を東に進み、三重県には、5日昼前から昼過ぎにかけてかなり接近する見込みです。5日に予想される1時間降水量は、多い所で、北中部50ミリ、南部80ミリ。5日6時から6日6時までに予想される24時間降水量は、多い所で、北中部150ミリ、南部200ミリ。線状降水帯が発生した場合には、局地的にさらに降水量が増えるおそれがあります。厳重な警