野球のボール 東京ドームで行われている都市対抗野球大会はきのう２回戦３試合が行われ、太田市のＳＵＢＡＲＵは茨城県鹿嶋市の日本製鉄鹿島と対戦しました。 北関東でしのぎを削るライバル対決となった２回戦。ＳＵＢＡＲＵは初回、ヒットで出塁したランナーを１塁に置き、４番・外山が左中間をやぶるタイムリー。幸先よく１点を先制します。２回に同点に追いつかれたＳＵＢＡＲＵですが６回裏、