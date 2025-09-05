アメリカ遠征中の日本代表は９月４日、現地６日に行なわれるメキシコとの親善試合に向け、会場となるオークランド近郊で４日目のトレーニングを実施。冒頭の約40分間が公開された。この日の練習も招集メンバー27人全員が参加した。 最初の２日間は別メニューだった三笘薫は、前日に右膝の下あたりに巻いていたテーピングが取れ、公開された限りでは通常メニューをこなした。メキシコ戦での起用法に注目が集まる。取材