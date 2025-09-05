千歳市の道道で2025年9月5日、トラックと自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた５０代～６０代くらいの男性が意識不明の状態で病院に搬送されました。事故があったのは、千歳市泉沢の道道です。5日午前9時半ごろ、事故の当事者から「トラックと自転車の衝突事故。自転車の運転手が負傷」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、自転車に乗っていた５０代～６０代くらいの男性が意識不明の状態で