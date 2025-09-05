JR東海によりますと、東海道新幹線は5日午前、豊橋駅〜三河安城駅の間での雨規制の影響で運転を見合わせました。見合わせの区間は、当初は豊橋ー三河安城駅間、そのあと、掛川―米原駅間に広がり、午前11時11分には、下り：東京ー名古屋の間で、上り：新大阪ー豊橋の間となっていました。一時は、過去1時間に規制値を超える76ミリの雨が降っていましたが、現地の雨の勢いは弱まっているということで、午前11時半に運転を再開しまし