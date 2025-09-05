神奈川県の小田原市役所から押収物を運び出す神奈川県警の捜査員ら＝3日神奈川県小田原市の下水道の延伸工事などを巡り市環境部長樋口肇容疑者（58）が収賄容疑で逮捕された事件で、県警は5日、贈賄の疑いで、同市の建設会社元代表取締役の50代男性と元営業部長の60代男性を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。書類送検容疑は昨年8月と今年2月、樋口容疑者に商品券計20万円を渡した疑い。捜査関係者によると、営業部