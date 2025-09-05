アメリカのインディアナ州で破産弁護士として働くマーク・ザッカーバーグ氏が、同姓同名の著名人であるMetaのマーク・ザッカーバーグCEOの影響で、自身のFacebookアカウントが何度もBANされてしまいビジネスに支障をきたしているとして、Facebookを訴えました。Indianapolis attorney Mark Zuckerberg suing Meta over repeated Facebook bans | wthr.comhttps://www.wthr.com/article/news/local/indianapolis-attorney-mark-zuck