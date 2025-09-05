日米関税協議をめぐる自動車関税の引き下げなどに関する大統領令の発出を受けて、赤沢経済再生担当大臣は2週間以内に実施されるという見通しを示しました。【映像】赤沢大臣「今後2週間以内に発効の見通し」赤沢大臣は今回の協議で、アメリカに対する80兆円規模の投資に関する文書と、合意に関する共同声明を作成したと明らかにしました。また、大統領令は今後2週間以内に発効するという見通しを示しました。（ANNニュース）