8月28日、米テキサス州の州議会で記者会見するケネディ厚生長官（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米疾病対策センター（CDC）のスーザン・モナレズ前所長は4日、ワクチン接種推奨などを検討する諮問委員会の勧告を巡って在任中、ワクチン懐疑派委員らの意見に沿った内容で事前承認するようケネディ厚生長官側から圧力を受けたと明らかにした。ウォールストリート・ジャーナル紙に寄稿した。モナレズ氏は8月下旬、ワクチン政