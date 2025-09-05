5日午前9時半ごろ、南関町の九州自動車道下り線でトラックが横転し炎上する事故がありました。この影響で、九州自動車道は南関IC～菊水ICが上下線とも通行止めとなっています。事故があったのは南関町小原の九州自動車道下り線です。警察によりますと5日午前9時半頃、南関ICと菊水ICの間を走っていたトラックが車線左側のガードレールに衝突して横転し、炎上しました。この事故でトラックを運転していた30代の男