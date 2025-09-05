◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神・芝１２００メートル）第３９回セントウルＳ・Ｇ２の枠順が９月５日、決定した。京王杯ＳＣ１着以来の実戦となるトウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は７枠１４番に決定。重賞６勝目を狙う。同レースで２着だったママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は２枠３番。北九州記念２着のヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾秀正厩舎