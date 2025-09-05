日本サッカー協会は５日、国際親善試合メキシコ戦（７日）、米国戦（１０日＝ともに日本時間）に向けた日本代表メンバーの背番号を発表した。常連組に主な変更はなく、負傷の守田英正が不在の５番を東アジアＥ―１選手権に続いて長友、同じく負傷の田中碧が不在の１７番は藤田が背負う。ＧＫ２３早川友基１２大迫敬介１鈴木彩艶ＤＦ５長友佑都２５荒木隼人４板倉滉３渡辺剛２２瀬古歩夢２菅原由勢１