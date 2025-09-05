◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）秋華賞の権利獲得を目指す３歳牝馬１３頭の枠順が５日に決まった。桜花賞３着、オークス５着のリンクスティップ（牝３歳、栗東・西村真幸厩舎、父キタサンブラック）は１枠１番から重賞初制覇を狙う。Ｇ１・３勝馬エフフォーリアの全妹・ジョスラン（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は４枠５番、前走の中郷