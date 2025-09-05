◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第１日（５日、関空アイスアリーナ）午前に公式練習が行われ、女子で昨季世界選手権（米ボストン）２位の坂本花織（シスメックス）らが最終調整。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズン初戦を迎える坂本は、ショートプログラム（ＳＰ）の「ＴｉｍｅＴｏＳａｙＧｏｏｄｂｙｅ」の曲をかけ、３回転ルッツ、ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）などを着氷。順