食べたい！でも揚げるのはちょっと面倒……そんな油淋鶏も、このレシピなら鶏肉を切って焼くだけ。さっぱり香味だれをじゅわっとかければ、簡単に本格中華が楽しめます。 ピーラーきゅうりで見栄えもばっちり。忙しい日のがっつりご飯にもおすすめです！『油淋鶏』のレシピ材料（ 2 人分）鶏もも肉……1枚（約250g） きゅうり……1本（約100g） 〈香味だれ〉ねぎのみじん切り……大さじ2 しょうがのみじん切り……小さじ1 砂