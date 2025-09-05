フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、9月5日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“憧れの出会い”について語った。この日、鈴木唯アナから「井上さんは“憧れの出会い”ってあるんですか？」と聞かれ、井上アナは「ありますよ（笑）。ひとつ、きょうはご紹介します」とニコニコと語り出す。それは「図書館での出会い」。井上アナは「（スタジオジブリの）『耳をすませば』っていう作品が大好きで。雫