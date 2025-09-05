札幌2歳Sの攻略POINT 【新馬組】芝1800Ｍで勝ち上がったかチェック 新馬組で連対した馬はいずれも前走で1800Ｍに使われていた点は注意したい。 また、前走芝1800Ｍ組でも２着につけた着差を見ると、０秒１～０秒４が［5・2・5・22］で、０秒５以上は［0・1・1・7］。 意外にも楽勝した馬は上位人気に支持される割に馬券に絡めていない。 札幌2歳S過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走デӦ