自民党の“総裁選前倒し”めぐる動きについて小泉農林水産大臣は4日、「一刻も政争に明け暮れてる暇はない」と述べ、党内の結束が必要との考えをあきらかにしました。小泉農水大臣「いま国民の皆さんから見ても党内が一致結束していないのは明らか、一刻も政争に明け暮れてる暇はない」“総裁選の前倒し”をめぐり党内で激しい駆け引きが続くなか、小泉農林水産大臣は4日、早期に事態を収束させ、物価高対策などの政策課題に結束し