■MLBパイレーツ 5ー3 ドジャース（日本時間5日、PNCパーク）ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのパイレーツ戦に“1番・DH”で出場し、3打数無安打（1四球）。4試合ぶりのノーヒットと沈黙し、チームはナ・リーグ中地区最下位のパイレーツにまさかの同一カード3連敗で、地区優勝マジックが消滅した。同地区2位のパドレスがこの日試合がなかったため、ゲーム差は「2」に縮まった。ド軍は同3位のジャイアンツとの直接対決が7試合