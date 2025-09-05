日本サッカー協会(JFA)は5日、アメリカ遠征中の日本代表メンバーの背番号を発表した。10番は代表復帰のMF堂安律となり、6月シリーズで10番を背負ったMF久保建英は20番に復帰した。日本は6日にメキシコ代表と、9日にアメリカ代表と対戦する。▽GK23 早川友基(鹿島)12 大迫敬介(広島)1 鈴木彩艶(パルマ)▽DF5 長友佑都(FC東京)25 荒木隼人(広島)4 板倉滉(アヤックス)3 渡辺剛(フェイエノールト)2 菅原由勢(ブレーメン)22 瀬古歩