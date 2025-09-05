５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円１８銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高となっている。 ４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円４９銭前後と前日に比べ４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米８月ＩＳＭ非製造業景況感指数が強い内容となったことなどを手掛かりに一時１４８円７８銭まで上伸したが、その後は米