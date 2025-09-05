北中米W杯欧州予選は4日、A組とE組の第1節とG組とJ組の第5節を開催した。A組では、ドイツ代表がW杯予選のアウェー戦で歴史上初の敗戦。スロバキア代表に0-2で敗れるまさかの船出となった。同組のもう1試合では北アイルランド代表がルクセンブルク代表を3-1で破った。E組ではスペイン代表がブルガリア代表を3-0で破って白星発進を飾った。トルコ代表はジョージア代表との撃ち合いを3-2で制した。G組はオランダ代表対ポーラ