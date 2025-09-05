「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１０時現在で、農業総合研究所が「売り予想数上昇」で３位となっている。 同社株は８月１９日に年初来高値となる７６３円をつけ、その後は急ピッチな上昇に対する警戒感などから調整入り。この日の株価は４日ぶりに反発しているものの上げ幅は限定的で、戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。 同社株が人気化したきっかけは、７月