パイレーツのポール・スキーンズ投手は4日（日本時間5日）、本拠地PNCパークでのドジャース戦に先発登板。6回2安打無失点8奪三振の快投で今季10勝目。圧巻のパフォーマンスで強力打線を封じ込めた。 ■両リーグトップ「防御率1.98」 今季30試合目のマウンドに上がったスキーンズは、序盤からドジャース打線を圧倒。初回、先頭の大谷翔平投手を空振り三振に仕留めると、続