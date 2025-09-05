お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が4日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。大災難をめぐる予言について「反省してほしい」とコメントした。漫画が1つの情報源とされ「2025年7月5日に日本で大災難が起きる」という科学根拠のない予言がネットで広まっていた。「何か起こりますって言って、結局何もなくてよかった」と大吉。「けど、言いふらした人たちは反省してほしい。不安な気持ちも分かる