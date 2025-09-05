送検のため岐阜北署を出る神原美希容疑者＝5日午前9時41分愛知県の53歳女性が殺害され、岐阜市の内縁夫婦が再逮捕された事件で、窒息死した女性の首に目立った絞め痕がなかったことが5日、岐阜中署捜査本部への取材で分かった。捜査関係者によると、女性ののどの骨が折れており、首を圧迫されて死亡したとみられる。捜査本部が殺害方法を調べている。捜査本部は同日、殺人容疑で再逮捕した自称自営業立花浩二容疑者（55）と、