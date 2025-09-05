パナソニックホールディングス（ＨＤ）は４日、大阪・関西万博に出展しているパビリオン「ノモの国」について、閉幕後、使用している建築部材の９９％以上を再利用すると発表した。資源の循環に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献する姿勢をアピールする。ノモの国は「循環」をテーマとしており、資源の再利用を想定して設計されている。舗装ブロックは元々、使用済みのドラム式洗濯乾燥機のガラスを再生したもので、閉幕後