FREEingは、『ONE PIECE』より「B-style ONE PIECE ナミ水着Ver.」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月5日13時より予約受け付けが開始となり、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「B-style ONE PIECE ナミ水着Ver.」(33,000円)TVアニメ『ONE PIECE』より、麦わらの一味の天才航海士?泥棒猫?ナミをビキニ姿で立体化。製品サイズは1/4スケールとなる約380?。明るい笑