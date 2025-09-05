映画『トロン：アレス』の日本版声優陣が解禁された。諏訪部順一、内田真礼、石川界人、田村睦心が参加するほか、ケヴィン・フリン役を演じる磯部勉が続投する。併せて、この度日本版声優がデジタル世界に“侵食”される特別映像と、日本版声優らによる吹替予告が初公開となった。【動画】日本版声優がデジタル世界に“侵食”!?『トロン：アレス』特別映像これまでは“現実世界”の人間がデジタル世界へと足を踏み入れてきた