「英語で日記を書き、キリスト教に触れ、妻には一夫一婦制を求めた明治の政治家」。こう聞くと、ちょっと現代的で驚きませんか？幕末から明治にかけて活躍した森有礼（もり ありのり, 1847-1889）は、まさにそんな異色の人物でした。彼は外交官、教育者、そして政治家として日本の近代化に大きな足跡を残しました。しかし、その生涯は波乱に満ち、最後は暗殺という劇的な最期を遂げます。前編では、彼の生い立ちから海外留学、そ