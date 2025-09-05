◆第７０回京成杯オータムハンデキャップ・Ｇ３（９月６日、中山競馬場・芝１６００メートル）サマーマイルシリーズ最終戦の枠順が５日に確定した。フェアリーＳを制した舞台で２つめの重賞タイトルを狙うエリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は６枠１１番に決定。ダービー卿ＣＴで首差２着のコントラポスト（牡５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ルーラーシップ）は４枠７番、柴田善臣騎手の復帰デ