メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方は台風15号の影響で、5日の昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生する可能性があります。 名古屋では午前0時ごろに一時的に雨が強く降りました。その後も断続的に雨が降り続いています。 午前5時までの12時間に降った雨の量は、三重の尾鷲で156ミリ、御浜で139ミリ、熊野新鹿で118ミリ、名古屋で59ミリとなっています。 愛知県扶桑町を流れる青木川では、午前0時半すぎに川の水があふ