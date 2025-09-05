台風の接近や上陸による影響で大雨が降ったときは下水が逆流し、トイレや浴室などから水が吹き出ることがあります。下水の逆流を防ぐ方法について、警視庁警備部災害対策課（以下、警視庁）がXの公式アカウントで紹介しています。警視庁は「風水害対策に関する以前のポストをご紹介します」とコメントし、2024年8月15日の投稿を引用リポスト。この投稿では、「豪雨のときなど、急激な水位上昇で下水管が満水となり、下水が逆